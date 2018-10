De Deense middenvelder Lasse Schöne voelt zich nog als een vis in het water bij Ajax, iets waar het vorig seizoen totaal niet meer op leek.

Vervolg: Schöne: Er valt bij Ajax nog genoeg te leren

'Ik heb nog altijd heel erg het gevoel dat ik mezelf kan ontwikkelen als speler,' begint de Deen in een openhartig gesprek met VI. 'Heeft ook met mijn positie te maken. Onder Peter Bosz maakte ik twee jaar geleden de metamorfose mee van aanvallende middenvelder, of hangende rechtsbuiten, tot controlerende middenvelder. Op die positie ben ik me steeds beter thuis gaan voelen. Ik ben het leuk gaan vinden om te verdedigen, om ballen af te pakken.'

'Als je mij dit tien jaar geleden had verteld, had ik je toch wat vreemd aangekeken', vervolgt Schöne. 'Nu ben ik ervan overtuigd dat ik de rest van mijn carrière op deze positie zal blijven spelen. Ik begin ook steeds meer situaties te herkennen, merk dat er nog volop rek in zit. Ook bij het Deense elftal is het mijn positie geworden.'

De Deen weet dan ook te verklappen dat hij zeker niet bezig is aan zijn laatste seizoen bij Ajax, 'Mijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, waarbij Ajax wel een optie heeft om het te verlengen. Het is dus afwachten. Als het van beide kanten nog bevalt, dan sluit ik zeker niet uit dat er een achtste of misschien wel negende seizoen bij komt.'

'In deze tijd is dat inderdaad een lange periode, spelers wisselen doorgaans snel van club. Maar ik heb die behoefte nooit gehad sinds ik hier ben. Ook niet op de momenten dat ik even niet aan spelen toekwam. Ajax is mijn club geworden, ik heb het hier nog altijd fantastisch naar mijn zin.'

Schöne: Er valt bij Ajax nog genoeg te leren

Een korte samenvatting: De Deense middenvelder Lasse Schöne voelt zich nog als een vis in het water bij Ajax, iets waar het vorig seizoen totaal niet meer op leek..