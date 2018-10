Waar Cocu bij het Turkse Fenerbahçe onder hoogspanning staat, heeft de club donderdag laten weten dat het de coach volledig steunt.

Leden van de directie zouden achter de rug van Cocu al hebben gesproken over zijn eventuele opvolger, maar daar is niets van waar wordt donderdag beweerd. 'Vandaag brachten meerdere media het verhaal dat wij in onderhandeling zouden zijn met Sinisa Mihajlovic. Deze beweringen zijn niet waar. Niemand van onze club heeft met Mihajlovic gesproken. Zolang Phillip Cocu onze trainer is, staan wij achter hem en betreuren wij dit soort misleidende berichten,' aldus het Turkse Fenerbahce.

Cocu hoeft dus niet te vrezen voor zijn baan bij Fenerbahce, waar hij nog steeds onder inmense druk staat en met de 14e plek de club in zorgen steekt.

Cocu krijgt volledige steun van Fenerbahce

