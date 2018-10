Verliezend Real Madrid voelt gemis Ronaldo als geen ander

Dinsdagavond werd er door Real Madrid met 1-0 verloren van CSKA Moskou in de tweede speelronde van de Champions League.

Na afloop hing er dan ook een negatieve sfeer bij de Madrilenen, die het gemis van Cristiano Ronaldo wel degelijk voelen. Doelman Navas gaf na afloop aan dat het gemis van Ronaldo niet genoeg is opgevangen, 'Je kunt de zon niet bedekken met slechts één vinger.'

'Cristiano scoorde altijd toen hij hier was, maar dat behoort nu tot het verleden en we kunnen niet in het verleden blijven hangen. We zijn verdrietig omdat CSKA één kans kreeg en direct scoorde. Wij kregen meerdere grote kansen, maar de bal wilde er niet in. Wij willen elke wedstrijd scoren en aan de kansen lag het niet, maar we waren ongelukkig in de afronding. We moeten heel snel weer gaan scoren.'

Real heeft nu al 270 minuten het net niet weten te vinden, een slechte zaak. Dat is sinds 2007 niet meer voorgekomen. Waar Real Madrid trainer Lopetegui liet weten: 'Ik weet zeker dat de doelpunten weer gaan komen als we zo veel kansen blijven creëren. We hebben op dit moment gewoon heel veel pech.'

Vorig jaar was Ronaldo nog goed voor 44 treffers voor Real Madrid, een degelijke doelpuntenmachine wordt gemist bij Real Madrid weet Nacho te melden. 'Cristiano heeft er zelf voor gekozen om Real Madrid te verlaten. Daar kunnen wij als spelersgroep niets aan doen.'

'Het is zijn beslissing geweest en dat moeten we respecteren. We kunnen alleen maar dankbaar zijn voor wat hij voor ons heeft betekend. We mogen nu niet meer in het verleden blijven hangen. We mogen niet keer op keer denken hoe het zou zijn geweest als Cristiano hier nog was,' sloot de verdediger af na de blamage tegen CSKA.

