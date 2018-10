Barcelona staat voor de maand van de waarheid

Woensdagavond treft het Catalaanse FC Barcelona het Engelse Tottenham Hotspur in de tweede speelronde van de Champions League.

De ploeg van Valverde is hopeloos uit vorm, en dat nu net een topmaand in het vooruitzicht zit. Hoe gaat de Spaanse grootmacht het vertrouwen terugwinnen voor de maand van de waarheid na de laatste drie duels.

Twee weken geleden werd er welliswaar met 4-0 gewonnen van PSV in de eerste ronde van de Champions League, maar in de Liga werd er tegen Bilbao een puntje bij elkaar gesprokkeld en dat ook tegen Girona. Van Leganes werd er ook nog eens verloren, waardoor de resultaten nu niet echt zijn om over naar huis te schrijven.

Woensdag wacht het topduel op Wembley tegen Tottenham, terwijl aankomend weekend de topper tegen Valencia FC op het programma staat. Daartussenin komt de interlandbreak, waarna het volgende duel tegen Sevilla alweer op de kalender staat.

Dan is het nog niet klaar en wacht in de derde groepswedstrijd het Italiaanse Internazionale en wordt de maand afgesloten met El Clasico tegen Real Madrid op 28 oktober.

Barcelona trainer Valverde houdt de moed erin en is vol vertrouwen, 'Iedereen voelt zich goed en weet hoe we ervoor staan. Als je niet de gewenste resultaten boekt, wil je op zoek gaan naar oorzaken', vervolgde Valverde. 'Is het omdat je zelf fouten maakt, of omdat de tegenstander het goed doet? We willen nu in een belangrijke wedstrijd een einde maken aan onze slechte reeks.'

De kritiek op Valverde neemt inmiddels verder toe, helemaal toen Messi afgelopen weekend uit de basis werd gelaten en ook nog eens moest invallen in het verloren duel.

'Zelfs als je alles wint zijn er nog mensen die kritisch zijn of aan je twijfelen', zei Valverde. 'Iedereen hier weet wat er van ons geëist wordt en daar moeten we mee omgaan. We hebben onze afgelopen wedstrijden goed geanalyseerd en weten dat we ons iedere dag moeten blijven verbeteren.'

