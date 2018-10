Almere City: Samenwerking met AS Roma intensiveren

Het Nederlandse Almere City wil de samenwerking met het Italiaanse AS Roma intensiveren.

Het Nederlandse Almere City heeft op dit moment twee Italiaanse spelers op huur van AS Roma, waardoor de samenwerking moet worden geintensiveerd volgens Almere City.

Michele Santoni laat dit weten in gesprek met VI, daar waar het doel is dat er in de toekomst meer Italianen gehuurd gaan worden door Almere City. 'Ik heb dagelijks contact met AS Roma en ze zijn heel tevreden. In de Serie B heb je geen clubs met werkomstandigheden zoals wij die hebben,' begint de 38-jarige oefenmeester.

'Het is niet zo dat er contracten zijn getekend. Maar de insteek is dat er vaker spelers van AS Roma deze kant opkomen. Frederico Balzaretti, de assistent van technisch directeur Monchi, is al op werkbezoek geweest in Almere. Hij was onder de indruk van onze infrastructuur. Van de trainingsaccommodatie tot de technische hulpmiddelen.'

Waar Santoni in het verleden al aan het roer stond bij verschillende Italiaanse clubs, begint Almere City daar nu zijn vruchten van te plukken. 'Soleri kende ik als tegenstander uit mijn tijd in Italië. Seck kende ik persoonlijk van Lazio. Hij werd destijds uit de A-selectie gezet en teruggeplaatst naar de hoogste jeugdploeg, omdat hij zijn contract niet verlengde. We hadden meteen een goede band.'

Santoni is dan ook erg te spreken over het Nederlands voetbal, 'Deze zomer belde ik Moustapha en hij sprong bij wijze van spreken meteen in het vliegtuig.' Santoni is dan ook blij met de samenwerking uit Rome, 'Toen [Robert] Maaskant (technisch directeur, red.) en ik in Rome waren, hebben we Monchi een presentatie gegeven over de werkwijze en ambities van onze club. Veertig clubs wilden samenwerken met AS Roma. Ze kozen er twee, waaronder Almere City.'

