Angeliño heilig overtuigd van goed resultaat tegen Inter

Angeliño gelooft heilig in een goed resultaat voor PSV tegen het Italiaanse Internazionale, de nieuwkomer bij PSV is dan ook zelfvertrouwd.

'Natuurlijk geloof ik in een goed resultaat tegen Inter. Ik geloof daar altijd in,' laat de vleugelverdediger weten in gesprek met VI. 'We spelen thuis en in ons stadion hebben we nog geen wedstrijd verloren. Met de steun van onze fans en een goede focus, moeten we ervoor zorgen dat we klaar zijn voor Inter.'

'Het zal een zware wedstrijd worden en ik verwacht ook een tactisch spel,' gaat Angelino verder. 'Wij moeten geen gekke dingen doen en ook tegen Inter spelen zoals we altijd tuis doen. Het belangrijkste is dat we drie punten halen, hóé maakt dan niet uit.'

'Luuk is altijd gevaarlijk, door de lucht, maar ook over de grond. Hij heeft bewezen dat hij de beste aanvaller van de Eredivisie is. Ik probeer hem te bereiken en gevaar te stichten, tot nog toe verloopt onze samenwerking heel positief.'

