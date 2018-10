Dinsdagavond stond Ajax tegenover het Duitse Bayern Munchen, waar Arjen Robben over zijn eventuele terugkeer naar Nederland iedereen nog in het duister laat tasten.

Vervolg: Huntelaar: Ik vrees dat Robben als hij terugkomt meer naar PSV neigt

Ajax spits Huntelaar denkt dat Robben mits hij terugkeert naar Nederland meer naar PSV neigt, 'Nee, dat raad ik hem niet aan. Hij moet naar Ajax komen,' laat Huntelaar weten in gesprek met BILD. 'Hij heeft voor PSV gespeeld, dus ik kan me voorstellen dat hij meer naar PSV neigt. Of naar FC Groningen, zijn thuisclub. Voor de competitie zou het geweldig zijn als zo'n speler terugkomt. Dat zou fantastisch zijn.'

En dat terwijl de ambitie van Robben is om zolang mogelijk te blijven meedoen op het hoogste niveau, 'Ja, dat kun je wel zeggen. Het is een geweldige gozer. Erg ambitieus en professioneel. Hij heeft voor de wedstrijd al een wedstrijd gespeeld. Hij is altijd gefocust. Het maakt niet uit wat er gebeurt, hij geeft altijd honderd procent. Ik denk dat hij thuis precies hetzelfde is. Hij heeft vast een erg schoon huis.'

Huntelaar: Ik vrees dat Robben als hij terugkomt meer naar PSV neigt

Een korte samenvatting: Dinsdagavond stond Ajax tegenover het Duitse Bayern Munchen, waar Arjen Robben over zijn eventuele terugkeer naar Nederland iedereen nog in het duister laat tasten..