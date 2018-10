Spalletti: PSV speelt nu zoals Van Bommel vroeger ook speelde

Woensdagavond neemt PSV het op tegen het Italiaanse Internazionale, waar de tweede speelronde van de Champions League op het programma staat.

Inter coach Spalletti is van mening dat heel PSV nu speelt zoals PSV trainer Van Bommel vroeger ook speelde. 'PSV heeft heel veel kwaliteit en is vooral fysiek erg sterk,' begint de oefenmeester de persconferentie. 'Zij hebben individuele talenten die een wedstrijd op elk moment kunnen beslissen. PSV speelt echt het voetbal dat Mark van Bommel zelf ook altijd speelde.'

'e kunt aan het spel van PSV zien dat zij spelen met het karakter dat Van Bommel had als speler. PSV maakt een goede indruk in Nederland en ik denk dat ze spijt hebben dat ze Barcelona in de tweede helft het initiatief gaven en toen met 4-0 verloren. Wij zullen onze plannen goed moeten uitvoeren. We gaan steeds beter spelen in ons 4-2-3-1-systeem dus we wisselen niet van tactiek.'

Waar de Italianen het eerste groepsduel met 2-1 wonnen van het Engelse Tottenham, is een remise op bezoek in Eindhoven een goed uitgangspunt voor Inter. 'Dergelijke berekeningen maak ik nooit. Dat geeft ook een verkeerd signaal af naar de spelers. Wij benaderen een wedstrijd altijd met de intentie om te winnen.'

