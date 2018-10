Van Gaal: Voor Hakim Ziyech gewoon een dikke 10

Na het gelijkspel van Ajax in Beieren tegen Bayern Munchen, was Louis van Gaal vol lof over Ajacied Hakim Ziyech.

De oud bondscoach was vol lof over Ajacied Hakim Ziyech, 'Ik vond je geweldig, echt waar. Na 45 minuten scoorde je een 10.' Ik kijk kritisch naar spelers vervolgde Van Gaal, 'De tweede helft was je wat op. Je had een paar mogelijkheden om te openenen. Normaal lukt je dat.'

Volgens Van Gaal weet Hakim Ziyech heel goed welke kwaliteiten hij heeft, 'En dat moet hij ook wel weten. Je moet zelfovertuigd zijn. Dat is hij en straalt hij ook uit.'

