Duitse media: Ajax laat zien hoe wij het voetbal willen zien

Waar de Nederlandse ochtendbladen lovend waren over het optreden van Ajax in de Champions League, doen de Duitse kranten daar nog een schepje bovenop.

De Duitse kranten waren vol ongeloof over Bayern Munchen, maar zijn tegelijkertijd vol lof over de ploeg van Ten Hag. 'Ajax liet zien Bayern hoe goed voetbal eruit kan zien,' begint Die Welt. 'Dit jonge team was sneller, brutaler en creatiever. Als Manuel Neuer in de laatste fase niet zo was uitgeblonken zou Bayern deze wedstrijd verloren hebben.'

Der Spiegel vraagt zich af wat er in de rust is gezegd door trainer Kovac van Bayern Munchen, 'Het spel van Bayern bleef na de pauze net zo ongestructureerd als in de eerste helft. Ze hebben geluk gehad dat Donny van de Beek een grote kans miste en dat Neuer nog redding kon bieden bij een vrije trap van Lasse Schöne.'

Die Zeit gaat verder: 'Na de goal van Ajax was het overwicht van Bayern verdwenen. Ajax had zelfs kort voor de pauze de leiding kunnen nemen. De sterk spelende Ziyech probeerde het van afstand, maar zag Neuer goed reageren. Ajax speelde moediger en liet een heel ander tempo zien dan Bayern.'

Oud voetballer Elber liet weten na afloop: 'Het zag eruit alsof Ajax de thuisploeg was. Ze speelden erg zelfverzekerd. Bayern heeft geluk gehad dat Ajax maar één keer scoorde.'

