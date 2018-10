Het spel van de Amsterdammers dinsdagavond op bezoek bij Bayern Munchen geeft de Nederlandse ochtendbladen weer hoop.

Vervolg: Ohtendkranten steken pluim in reet van Ajax: Dit is imponerend

Het Algemeen Dagblad kopt dat Ajax imposant is, 'De ploeg van Ten Hag liet op het hoogste niveau nog maar eens zien waartoe zij in staat kán zijn. Hij zag ze als collectief strijden voor elke meter. En hij zag ze overtuigd zijn dat er een stunt in zat. En hij zag ze ook met elkaar vieren na afloop. Logisch, want dit resultaat maakt indruk. In Nederland, maar ook daarbuiten.'

De Telegraaf gaat verder, 'In tijden waarin Nederlandse clubs in de marge van Europese voetbal spelen, was dit gelijkspel een heerlijke trendbreuk,' waar het nieuwsblad de uitslag niet eens leidend vindt. 'Belangrijker misschien nog wel dan het ene punt was de reclame die het elftal van Erik ten Hag voor het zo geplaagde Nederlandse voetbal maakte. De trainer zorgde er met aanpassingen voor dat zijn elftal Europa-klaar was en liet de neutrale voetballiefhebber wereldwijd een groot deel van de wedstrijd smullen.'

De strijdlustigheid van de Amsterdammers wordt bestempeld, 'Belangrijker misschien nog wel dan het ene punt was de reclame die het elftal van Erik ten Hag voor het zo geplaagde Nederlandse voetbal maakte. De trainer zorgde er met aanpassingen voor dat zijn elftal Europa-klaar was en liet de neutrale voetballiefhebber wereldwijd een groot deel van de wedstrijd smullen.'

De Volkskrant laat weten: 'Ajax voetbalde het stadion soms stil, wat de Duitse aanhang betreft. Prachtige aanvallen waren te aanschouwen, technische hoogstandjes, diepte in het spel, durf. Zo beteuterd oogde Bayern af en toe, alsof de bierkranen op de feestweiden in één keer waren stopgezet en de muziek in de tenten was stilgevallen. Natuurlijk, na rust zette Bayern aan en probeerde het de beslissing te forceren, maar Ajax had uit mooi geconstrueerde tegenaanvallen echt mooie kansen. Van Tadic dus, van Tagliafico, van Neres, van Ziyech, van Van de Beek.'

Ohtendkranten steken pluim in reet van Ajax: Dit is imponerend

Een korte samenvatting: Het spel van de Amsterdammers dinsdagavond op bezoek bij Bayern Munchen geeft de Nederlandse ochtendbladen weer hoop..