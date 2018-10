Kane wil prestaties Messi evenaren of zelfs verbeteren

Natuurlijk weet iedereen hoe goed Ronaldo en Messi zijn en wat zij betekenen voor het voetbal, maar Harry Kane is vastbesloten om dat te evenaren of zelfs te verbeteren.

In aanloop naar het Champions League duel met FC Barcelona, kijjkt Kane uit naar het treffen met Lionel Messi. Waar de Engelsen in het eerste duel onderuit gingen tegen Inter, won de Catalaanse grootmacht overtuigend van PSV.

Kane is dan ook onder de indruk van Lionel Messi, 'Hij en Cristiano Ronaldo hebben een hoger niveau bereikt dan wie dan ook,' begint de spits in de persconferentie. 'Als je zoals hij 40, 50 of 60 goals per seizoen maakt, bepaal je wat de standaard moet zijn en dat doet hij nog steeds. Ik wil die cijfers evenaren en hetzelfde presteren.'

De hattrick van Messi tegen PSV motiveert Kane des te meer, 'Messi blijft scoren, dus hij motiveert me om nog beter te worden en te blijven verbeteren. Hopelijk kan ik op een dag net zo veel scoren als hij, zo niet meer.'

