Bayern Munchen speler Arjen Robben kon na afloop van het Champions League tegen Ajax alleen maar zijn complimenten uitdelen, de oud International was dan vol lof over het spel van de Amsterdammers.

Vervolg: Robben: Zoals Ajax speelde dat wilde wij ook

Op aangeven van Robben kwam Bayern al snel op een 1-0 voorsprong en was het Hummels die de score opende, maar Ajax wist zich langszij te knokken en hield de stand centraal. 'Zoals Ajax speelde hadden wij het willen doen,' aldus Robben in gesprek met De Telegraaf.

'We beginnen goed en dan wil je doordrukken. Maar Ajax speelde goed en wij op dit moment niet.' De gelijkmaker zorgde voor onrust bij Bayern en het maakte het de ploeg lastiger dan het dacht, We waren overal een stap te laat. Complimenten aan Ajax. Voor ons is er vooral werk aan de winkel. We laten als ploeg niet zien wat we kunnen. We kunnen ook meer. Het komt er nu gewoon even niet uit..'

Robben geeft de ploeg van Ten Hag complimenten, daar waar het met lef en moed durfde te spelen, 'Ik heb voor de wedstrijd ook al gezegd dat er positieve ontwikkelingen zijn bij PSV en Ajax, en ook bij het Nederlands elftal. Het is mooi als de weg omhoog wordt gevonden, maar vanavond had het van mij op deze manier niet gehoeven.'

'Misschien is het nog een beetje verbazing bij mij en moet het nog een beetje doordringen, want vooraf stel je een avond als deze natuurlijk anders voor.'

Robben: Zoals Ajax speelde dat wilde wij ook

Een korte samenvatting: Bayern Munchen speler Arjen Robben kon na afloop van het Champions League tegen Ajax alleen maar zijn complimenten uitdelen, de oud International was dan vol lof over het spel van de Amsterdammers..