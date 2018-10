Dinsdagavond was Justin Kluivert voor de eerste keer trefzeker voor het Italiaanse AS Roma, waar hij in de Champions League het doelpunt opdroeg aan Abdelhak Nouri.

Vervolg: Justin Kluivert maakt eerste goal AS Roma: Deze is voor Nouri

Tegen Victoria Plzen speelde Kluivert de volle 90 minuten, waar de Nederlander goed was voor de 4-0 in het met 5-0 gewonnen duel. 'Deze goal is voor mijn grote vriend Nouri, met wie ik bij mijn oude club Ajax iets heel ergs heb meegemaakt. Dat gun je niemand, ik blijf altijd bij hem. Daarom is mijn eerste goal voor hem.'

Ondertussen in Italië: Justin Kluivert scoort zijn eerste goal bij AS Roma en draagt die op aan Nouri #34 pic.twitter.com/WHPsCFqMqW — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) October 2, 2018

De treffer van Kluivert heeft hem de titel jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League opgeleverd, 'Ik ben echt heel blij. Dit heb ik verdiend door iedere dag hard te werken op de training en dit moet ik blijven doen, iedere dag weer. Op die manier wordt ik nog beter en scoor ik misschien nog meer voor deze mooie club.'

