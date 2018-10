Ajax speelde in de tweede speelronde van de Champions League gelijk tegen Bayern Munchen, daar waar er meer in het vat had gezeten voor de Amsterdammers.

Vervolg: Ten Hag: Zouden zelfs gewoon moeten winnen van Bayern

Ajax kreeg genoeg mogelijkheden om de volle buit mee terug naar Amsterdam te nemen, 'Natuurlijk ben ik aan de ene kant tevreden, maar aan de andere kant is het heel dubbel,' was Ten Hag positief na afloop in gesprek met Veronica. 'We hadden hier kunnen en moeten winnen. Dit is een uitstekende prestatie, op de beginfase na..'

Ajax begon het uitduel in Beieren al snel met een achterstand, na 4 minuten wist Bayern op voorsprong te komen. Maar Ajax wist zich terug te knokken, daar waar het 1-1 bleef. 'We weten dat we talentvol zijn, maar we moeten nog rijpen. We hebben verdedigd waar nodig en bleven jagen. Waar we konden, hebben we gevoetbald en ruimtes gecreëerd. Daar had Bayern veel moeite mee.'

Het gehele teamcollectief daarover is Ten Hag te spreken, Met een paar grote uitblinkers. Het is zonde dat je de 1-2 niet maakt. De tegengoal was vermijdbaar, die stap moeten we nog zetten. Over het spel ben ik heel tevreden. Je moet diep gaan in dit soort wedstrijden. Je ziet dat we kwaliteitsspelers hebben.'

