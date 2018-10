Ajax vecht zich terug en houdt Bayern naast zich

In de tweede speelronde van de UEFA Champions League nam Ajax het in Duitsland op tegen het roemruchte FC Bayern München. Het beloofde een spannende avond te worden tussen twee topclubs.

Bayern trad aan in hun standaard 4-3-3-opstelling, evenals Ajax die het moesten doen zonder Klaas-Jan Huntelaar en Frenkie de Jong. Bij Ajax begon Dušan Tadić zelfs in de spits en liet Hakim Ziyech en David Neres daar naast lopen. Maximilian Wöber stond centraal achterin met Matthijs de Ligt naast zich.

FC Bayern begon veel sterker en dacht heel even aan een gemakkelijke avond met een 5-0 zege, Noussair Mazraoui had niet zijn dag in de eerste tien minuten en liet dat merken met veel mislukte passes en schoten. Op het middenveld liepen Thiago Alcántara, Arjen Robben en Thomas Müller er geheel overheen en de 1-0 viel dan ook snel toen Mats Hummels ongedekt kon inkoppen, Lasse Schöne en Mazraoui hadden daar het nakijken bij Ajax.

Maar waar Bayern snel op een 2-0 had gehoopt, werd het juist een moeilijkere opgave voor de club om te scoren. Mazraoui herpakte zich sterk en ook Nicolás Tagliafico en De Ligt hadden niet meer veel last van de aanval van de Duitse topclub met een milde vormdip. Een kwartier na de eerste van de wedstrijd was daar zelfs een diep gelopen Mazraoui die op aangeven van Tadić de 1-1 kon scoren en zelfs Manuel Neuer het nakijken gaf. Ajax was helemaal terug in de wedstrijd en wilde nu ook wel die tweede goal maken in een volle Allianz Arena, toch viel die niet.

De scheidsrechter had in de tweede helft vooral de hoofdrol door veel verkeerde keuzes te maken, vaak kregen beide ploegen onterecht een kaart of de bal juist mee of tegen terwijl er weinig tot niets aan de hand was. Donny van de Beek had laat in de tweede helft nog een optimale kans om Ajax zelfs op voorsprong te zetten maar de 4.000 meegereisde fans zagen de middenvelder net naast schieten tegenover Neuer. Even later viel Dani de Wit voor hem in en ook hij had zijn kansen hier en daar. Neres was tegen het einde nog dichtbij maar het wilde niet vlotten. In een vrije trap net voor tijd schoot de Deen Schöne zelfs nog op de lat en liep Hummels in de tweede poging een hersenschudding op.

Ajax en Bayern eindigde uiteindelijk in een 1-1 en dat is voor Ajax een geweldige uitslag; een punt tegen het grote Bayern en daardoor is Ajax nog steeds de nummer één van groep E. Eind oktober neemt Ajax het op tegen Benfica, wat dinsdagavond nipt won van AEK Athene met 3-2.

