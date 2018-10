dinsdagavond treft Juventus het Zwitserse Young Boys in de tweede ronde van de Champions League, waar de Italianen het moeten stellen zonder de geschorste Ronaldo.

Vervolg: Allegri ziet ook positieve kanten schorsing Ronaldo: Krijg hij extra rust

Allegri ziet dat Ronaldo baalt van zijn schorsing, maar ziet er ook de positieve kanten van in. De extra rust die de Portugees krijgt na aanleiding van zijn rode kaart tegen Valencia FC (duel met Jeison Murillo) zorgt ervoor dat de Portugese vedette extra gemotiveerd is.

'Hij heeft rust nodig, want hij heeft al heel veel wedstrijden gespeeld,' aldus Allegri. Daar waar Ronaldo afgelopen weekend in de topper tegen Napoli bij alle goals betrokken was, 'Zaterdag heeft hij weer ontzettend veel werk geleverd en speelde hij zijn beste wedstrijd sinds hij hier is. Cristiano kon wel een pauze gebruiken, dus dit is prima.'

Mandzukic zal de plek van de geschorste Ronaldo gaan opvangen dinsdagavond, 'We gaan vol voor de overwinning, maar moeten onze tegenstander respecteren', vertelde de Italiaan. 'Young Boys heeft een goede ploeg en ze winnen veel wedstrijden. Voor ons geldt echter alleen de zege, anders is het goede werk bij Valencia voor niets geweest.'

Allegri ziet ook positieve kanten schorsing Ronaldo: Krijg hij extra rust

Een korte samenvatting: dinsdagavond treft Juventus het Zwitserse Young Boys in de tweede ronde van de Champions League, waar de Italianen het moeten stellen zonder de geschorste Ronaldo..