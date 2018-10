Waar Ajax dinsdagavond het grote Bayern Munchen treft in de Champions League, werd Arjen Robben wederom gevraagd over zijn terugkeer naar Nederland.

Vervolg: Arjen Robben sluit terugkeer in Nederland nooit uit

Waar al vele spelers Robben voorgingen, deden ze dat niet onverdienstelijk. Kijkend naar Klaas Jan Huntelaar (Ajax red.) en Dirk Kuijt (Feyenoord red.), sluit Robben op voorhand een terugkeer niet uit. 'Ik speel nog op het allerhoogste niveau in Europa en dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen.'

Ik aanloop naar het Champions League duel met Ajax liet Robben weten: 'Zeg nooit nooit. 'Die vraag heb ik al heel vaak gehad. Als je dingen belooft moet je ze nakomen, dus dat doe ik ook zeker niet. Maar ik sluit ook nooit dingen uit.'

Robben verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Bayern, dus een terugkeer naar Nederland zit er voorlopig nog niet in. 'Op dit moment voel ik me nog geweldig bij deze club, ik heb het nog fantastisch naar m'n zin. Na dit jaar loopt m'n contract weer af, dus we zullen het zien.'

De inmiddels 35-jarige Arjen Robben zwaaide vorig jaar af bij Oranje, waardoor hij nu meer tijd heeft te herstellen. 'Daardoor kan ik op z'n tijd een pauze nemen, wat rust inbouwen. Dat was voor mij ook een van de belangrijkste redenen om te zeggen: het is mooi geweest bij het Nederlands elftal.'

