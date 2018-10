Het uitduel tegen Bayern Munchen in de tweede speelronde van de Champions League leeft erg bij Ajax, zo weet de Deen Lasse Schöne te melden.

Vervolg: Schone: Iedereen doet het voor een duel als Bayern Munchen

'Bayern is buitencategorie, wereldtop. We moeten een heel goede dag hebben willen we iets voor elkaar krijgen. Maar het kan. Dat hebben we in het verleden ook aangetoond,' begint de middenvelder het gesprek met AjaxLife.

'Maar gevoelsmatig gaat het vooral om de strijd met AEK Athene en Benfica. Ik hoorde na de loting mensen zeggen dat Benfica ook gunstig is voor ons, maar dat is gewoon een geweldige ploeg. Maar ook voor Benfica-thuis geldt dat we die moeten winnen als we iets willen bereiken.'

Dat Ajax dit seizoen weer op het hoogste podium actief is doet iets met de groep volgens de Deen, Het besef dat het anders moest dan vorig seizoen was groot. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de club en de supporters. Iedereen snakte naar de Champions League bijvoorbeeld.'

Schone: Iedereen doet het voor een duel als Bayern Munchen

Een korte samenvatting: Het uitduel tegen Bayern Munchen in de tweede speelronde van de Champions League leeft erg bij Ajax, zo weet de Deen Lasse Schöne te melden..