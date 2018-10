Op 28 september 2004 troffen Ajax en Bayern Munchen elkaar ook, toen was de Duitse grootmacht met 4-0 veel te sterk voor de Amsterdammers.

Vervolg: Makaay: Ajax kan het wel vergeten tegen Bayern

Waar Bayern de laatste twee duels slechts 1 punt wist te pakken, wil niets zeggen over de vorm van Die Recordmeister. Zo begint Makaay het gesprek in het Algemeen Dagblad, Met Felix Magath hadden we net een nieuwe trainer en we moesten er echt nog in komen. We verloren in de Bundesliga van Bayer Leverkusen bijvoorbeeld.'

'Wij wilden toen direct orde op zaken stellen in de Champions League. De grote Europese clubs geven de eerste drie pouleduels vol gas om al zeker te zijn van plaatsing. Ik vrees voor Ajax dat het nu ook gebeurt,' aldus de oud spits.

In 2004 was Makaay de beul van Ajax met een hattrick, Owen Hargreaves stuurde mij diep. Aanname op de voet, klaarleggen met het bovenbeen. En toen raak. Die zat er best lekker in, ja. In de Champions League zet ik hem wel in mijn top-3. Met Deportivo La Coruña scoorde ik tegen Lens nog een keer een mooiere.'

'Er waren veel Ajax-fans in het Olympiastadion. Zij vonden het niet zo leuk dat een Nederlander drie keer scoorde, terwijl hun eigen spits net was verkocht.'

Makaay: Ajax kan het wel vergeten tegen Bayern

Een korte samenvatting: Op 28 september 2004 troffen Ajax en Bayern Munchen elkaar ook, toen was de Duitse grootmacht met 4-0 veel te sterk voor de Amsterdammers..