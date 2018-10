Pochettino: 'Barcelona is nooit een optie'

De Argentijnse trainer Pochettino staat momenteel aan het roer bij het Engelse Tottenham, waar hij over een toekomstoptie met FC Barcelona geen gehoor geeft.

Pochettino is trouw aan Espanyol, de tweede Catalaanse club. Een toekomst bij FC Barcelona is volgens de oefenmeester dan ook nooit een optie. In 2000 en 2006 won Pochettino met Espanyol de Copa del Rey, waar hij dan ook altijd trouw heeft beloofd aan de ploeg uit Barcelona.

Woensdag treft Tottenham het Catalaanse FC Barcelona in de tweede speelronde van de Champions League,' Ik heb veel vrienden in Barcelona en zij zijn allemaal voor Barça. Daar heb ik enorm veel respect voor, maar mijn weg loopt anders. Ik ben een periquito en het motiveert mij dat we gaan spelen tegen Barcelona,' aldus Pochettino in gesprek met Marca.

