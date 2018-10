Selectie Ajax met 2 uur vertraging alsnog naar Munchen

Dinsdagavond werkt Ajax het tweede groepsduel in de Champions League af, waar het op bezoek gaat in Beieren.

Maar de problemen op Schiphol trof de selectie van Ajax, waar de vertraging enorm was en de planning van de Amsterdammers in de war gooide. Om half 1 mocht de selectie boarden, maar de vertraging van ruim 2 uur gooide roet in het eten.

Ook waren de koffers en tassen van de Ajax selectie zoek, die moesten allereerst worden opgezocht voordat de vlucht kon plaatsvinden. Ajax heeft om 18.45u een persconferentie maar het toestel is nog steeds niet in de lucht.

Ook staat er om 19.30u een training in de Bay Arena op het schema voor de selectie.

