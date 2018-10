De zaakwaarnemer van doelman Kenneth Vermeer liet maandag in gesprek met de NOS weten dat de goalie een toptransfer heeft laten lopen in het verleden.

Kenneth Vermeer had een mondeling akkoord bereikt met Feyenoord, waar een dag later het Engelse Manchester United zich meldde voor de doelman. Waar in 2014 de pikante transfer van Ajax naar Feyenoord werd gemaakt, had de goalie dus ook naar de Engelse Premier League kunnen vertrekken.

'We hadden elkaar al de hand gegeven, dan is het voor ons bindend. Nee, ook achteraf gezien hebben we daar geen spijt van,' aldus zijn zaakwaarnemer.

Feyenoord doelman Vermeer kon in 2014 naar Man. United

