De rode kaart die Simon Gustafson in het duel met FC Groningen kreeg zondag, is een dag later alweer weggepoetst.

Vervolg: KNVB tikt Nijhuis op de vingers, rode kaart Gustafson geseponeerd

Gustafson kreeg van Bas Nijhuis een directe rode kaart na het stevig inlopen op Samir Memisevic, ook de VAR stond achter de beslissing van Nijhuis die hiervoor niet werd herroepen.

Een dag later heeft de KNVB laten weten dat Nijhuis in de fout zat, daar waar Advocaat na afloop van het duel al witheet liet weten: 'Dertig mensen hebben me gebeld en dertig mensen zeggen dat het een belachelijke beslissing is. Ik heb net half gekeken en ik vond het geen rode kaart. Maar meestal heeft Nijhuis een andere mening dan de ander, dat was vandaag dus ook'

KNVB tikt Nijhuis op de vingers, rode kaart Gustafson geseponeerd

