De ochtendkranten lijken genadeloos uit te hebben gehaald naar Cocu en zijn Fenerbahce.

Vervolg: Cocu weigert handdoek te gooien bij Fenerbahce

De nederlaag tegen Rizespor van afgelopen weekend (3-0 red.) doet voor de oud PSV oefenmeester niet veel goeds. Cocu moet nu dan ook meer dan anders vrezen voor zijn baan bij zijn nieuwe werkgever.

'Cocu biedt wéér zijn excuses aan richting de supporters,' kopt het nieuwsblad nadat Cocu opnieuw excuus moest opmaken richting supporters. De oefenmeester laakt de instelling van de spelersgroep in het duel tegen Rizespor.

Voorzitter Fenerbahçe vraagt Cocu te vertrekken; Cocu weigert https://t.co/trJPOjWeZG — PSV Inside (@psvinside) October 1, 2018

Sabah schrijft: 'Fenerbahçe is serieus gewond.' Na vier punten uit de vorige wedstrijden leek de Turkse topclub aan de beterende hand, maar daar was tegen Rizespor niets van te zien. 'De opmars is alweer aan diggelen.'

De steenrijke voorzitter Ali Koç ging na de afgang tussen de supportersgroep van Fenerbahce staan en wist niet wat hij moest zeggen. De komende week neemt Fenerbahce het op tegen Spartak Trnava in de Europa League, zondag volgt een thuiswedstrijd in de competitie tegen Istanbul Basaksehir. Een volgende misstap kan wel eens het einde van Cocu bij Fenerbahce kunnen betekenen.

