Er hangen donkere donderwolken boven het Engelse Manchester United, waar de seizoensstart meer dan dramatisch te noemen is.

Vervolg: Mourinho laat Man. United slechtse start sinds 1992 beleven

Nog nooit is Man. United het seizoen zo slecht begonnen als dit seizoen onder leiding van de Portugese manager Jose Mourinho. Sinds 1992 kende United niet zo slecht de start van het nieuwe seizoen, maar de problemen lijken nog bij lange na niet voorbij.

Na zeven competitieduels staat United op 10 punten, dit gebeurde ook onder Moyes in 2013/2014 maar nu is het doelsaldo ook nog eens slechter dan toentertijd. Sinds Mourinho de Nederlander Van Gaal opvolgde gaat het in een rap tempo alleen maar van kwaad naar erger.

Waar de seizoensstart belabberd is, werd de club vorige week ook al uitgeschakeld in de League Cup. De pers smult ervan en laat trainingsbeelden zien waar Mourinho overhoop ligt met Pogba. 'Nee, ik kan jullie niet vertellen wat er gezegd is. Het was een open training en jullie hadden camera's met de mogelijkheid om de woorden op te vangen. Misschien hadden jullie die kans moeten benutten als jullie precies wilden weten wat er gezegd werd.'

Momenteel heerst er alleen maar een negatieve sfeer rondom Man. United, maar kan hij zich vasthouden aan het seizoen 2001/2002 toen het onder Keane ook slecht begon en toen aan het eind van het seizoen alsnog kampioen werd.

Mourinho laat Man. United slechtse start sinds 1992 beleven

Een korte samenvatting: Er hangen donkere donderwolken boven het Engelse Manchester United, waar de seizoensstart meer dan dramatisch te noemen is..