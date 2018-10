Russisch doelman Akinfeev stopt als international

Russisch doelman Igor Akinfeev heeft maandag een punt gezet achter zijn interlandloopbaan, de goalie wil de nieuwe generatie een kans geven.

De 32-jarige Igor Akinfeev liet maandag weten per direct een punt te zetten achter zijn actieve interlandloopbaan. De goalie is van mening dat de nieuwe generatie een kans verdient. Akinfeev kwam tot 111 duels in het shirt van Rusland, maar is hiermee niet de record international van Rusland.

Afgelopen WK was Igor Akinfeev de held door in de achtste finales tegen Spanje twee strafschoppen te pakken en daarmee de Spanjaarden uit het toernooi te knikkeren. 'Het was een enorme eer om aanvoerder te zijn van Rusland', laat Akinfeev weten in een statement. 'Na vijftien jaar voor mijn land gespeeld te hebben, is het tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie.'

Akinfeev staat nog tot 2022 onder contract bij CSKA, waar hij zijn contract zal uitdienen en volledig kan focussen op de club.

