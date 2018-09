Advocaat: Dertig man gesproken en die vonden het allemaal geen rood

Na afloop van het duel tussen FC Groningen en FC Utrecht (1-1) haalde Advocaat zijn gram bij arbiter Nijhuis.

De rode kaart voor Simon Gustafson viel bij Advocaat niet goed, daar waar de oefenmeester verhaal ging halen bij arbiter Nijhuis. De rode kaart was het kantelpunt waardoor de overwinning werd weggegeven door de Domstedelingen, 'Dertig mensen hebben me gebeld en dertig mensen zeggen dat het een belachelijke beslissing is. Ik heb net half gekeken en ik vond het geen rode kaart. Maar meestal heeft Nijhuis een andere mening dan de ander, dat was vandaag dus ook.'

Nijhuis werd geassisteerd door de VAR, die achter de beslissing van arbiter Nijhuis stond. 'Ik word geen vrienden meer met deze VAR, want het was dezelfde man die bij Sparta - Emmen zat,' blikt de oefenmeester terug naar vorig seizoen met Sparta. 'Hij zal zeker niet toegeven dat hij het een keer verkeerd heeft gedaan. Dat zijn mensen die ervoor zorgen dat een ploeg kan degraderen en dan gewoon weer scheidsrechter mogen zijn.'

Hand in eigen boezem

'Dit was een wedstrijd die je had moeten winnen qua kansen. De eerste helft hadden we controle over de wedstrijd en daarna moet je 2-0 of 3-0 voorstaan. In de tweede helft gaat Groningen wat opportunistischer spelen, krijgen we een rode kaart en komen ze op 1-1.'

Hart onde de riem

Voor de geplaagde collega trainer Danny Buijs nam Advocaat het gek genoeg op, 'Hij moet vooral zichzelf blijven. Hij heeft het in het amateurvoetbal uitstekend gedaan en nu zit het een beetje tegen. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet hard traint, want in de tweede helft lieten de spelers zien dat ze voor hun trainer door het vuur gaan. Die supporters tegenwoordig… geef een trainer een beetje tijd, dan kan je na afloop van het seizoen bepalen of hij goed genoeg is. Niet na vijf wedstrijden, toch?'

