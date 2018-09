Van Persie snapt niets van rode kaart: Ik ga hiertegen in beroep

Robin van Persie was de matchwinner bij Feyenoord tegen Vitesse, maar buitenom dat ook de schlemiel van de wedstrijd.

Van Persie zorgde met een schitterende vrije trap voor de winnende goal tegen Vitesse, maar de spits zag in de blessuretijd de rode kaart van arbiter Gözübüyuk. De spits is vol ongeloof en snapt het niet waarom hij vroegtijdig naar de kant werd gestuurd.

'Ik raakte hem goed, maar je moet geluk hebben dat de keeper een stapje maakt,' liet Van Persie weten na afloop. Van Persie maakte een onbezonnen actie op Max Clark wat hem een rode kaart opleverde. 'Ik heb het net toevallig gezien. Het ziet er misschien wat erger uit dan dat het is. Je ziet dat ik van de zijkant kom en ik houd mijn been in, mijn linkerbeen is op geen enkel moment gestrekt. Er is licht contact. Als aanvallers een tackle maken, ziet het er misschien iets anders uit. Maar dit is geen rood,' aldus de spits. Mocht het tot een schorsing komen, kan de topper tegen Ajax op 28 oktober aan zijn neus voorbij gaan.

Van Persie was dan ook van mening dat het geen rode kaart was, 'Er was geen enkele intentie om hem pijn te doen, verre van dat. Het is een tackle op de bal, ik ben iets te laat, maar ik houd mijn been te allen tijde in. Die speler weet ik ook dat ik hem niet hard raak, ik schampte hem echt. Dus ik ga uiteraard in beroep.'

De analyse van de spits was na afloop duidelijk, 'De eerste helft was niet goed, er zat geen tempo in', aldus Van Persie, die trainer Giovanni van Bronckhorst loofde voor zijn speech in de rust. 'We begonnen goed aan de tweede helft en de fans gingen er ook gelijk achter staan. Er was veel meer dynamiek en we speelden veel directer. Dan creëer je ook goede kansen. Dit is een prima winst.'

