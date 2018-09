Vitesse spits Tim Matavz kon het duel tegen Feyenoord van zondagmiddag niet volmaken, de aanvaller moest met een beenbreuk het veld afgedragen worden.

Vervolg: Slutksy: Matavz heeft zijn kuitbeen gebroken

Vitesse bevestigde na afloop dat Matavz zijn kuitbeen inderdaad gebroken heeft en lang uit de running kan zijn. 'Dit is heel serieus voor ons, want hij is de beste spits van het team,' aldus Vitesse trainer Slutsky, die niet kon aangeven hoe lang de spits nu werkelijk buitenspel staat.

