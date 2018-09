Gio: In de rust flink boos geworden, dat heeft geholpen

Feyenoord wist een moeizame 2-1 zege te boeken op Vitesse, waar het duel nogal rood aanliep.

Met maarliefst drie rode kaarten (2 voor Vitesse en 1 voor Feyenoord), wisten de Rotterdammers met de 2-1 overwinning aan het langste eind te trekken. Maar daar zag het in de rust nog niet naar uit, waar de Rotterdammers de eerste helft slecht voor de dag kwamen. Van Bronckhorst liet zich duidelijk gelden in de kleedkamer.

''We speelden zonder passie. Er zat niks in. Ik ben zeker boos geworden in de rust; als je zo'n eerste helft laat zien in De Kuip…,' aldus de oefenemester in gesprek met FOX Sports.

'In de tweede helft was dat helemaal omgedraaid, we lieten geregeld een middenvelder doordekken en zetten wat meer druk vooruit. Dat sloeg ook over op het publiek,' ging Van Bronckhorst verder. Die later zijn spits Van Persie de winnende goal zag maken uit een vrije trap, '"Dat was een ouderwetse", zei ik tegen hem. Het deed me een beetje denken aan die goal tegen Ivoorkust.'

Daarna moest de matchwinner van het veld na een charge op Clark en rood kreeg voorgehouden, 'Robin moest door ons balverlies op het middenveld corrigeren. Zeker als Vitesse dan eerder al rood heeft gehad, dan weet je dat-ie 'm kan geven.'

