De ploeg die voorlaatste stond in de Turkse Liga heeft Fenerbahce en Cocu op een grote nederlaag getrakteerd zondagavond.

Vervolg: Nieuw verlies Fenerbahce doet positie Cocu meer doen wankelen

Fenerbahce kreeg een 3-0 klop op bezoek bij Rizespor, waardoor de afgrond voor de oud PSV coach dichterbij dan ooit lijkt. De 3-0 voorsprong stond in de rust al op het bord. Cocu probeerde nog redding te brengen door te wisselen in de rust, maar de tweede zege van Rizespor kwam niet in gevaar.

De veertiende plek in de Liga biedt weinig perspectief voor Cocu, die steeds meer moet vrezen voor zijn baan in Istanbul.

