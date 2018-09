AZ en PEC Zwolle remiseren in boeiende wedstrijd

In Alkmaar namen AZ en PEC Zwolle het in speelronde 7 van de Eredivisie het tegen elkaar op. De clubs van respectievelijk John van den Brom en John van ’t Schip zochten allebei naar punten en vooral bij PEC is de nood hoog om punten te pakken.

PEC trad aan met Younes Namli, Mike van Duinen en Vito van Crooij voorin. Met de twee backs werd ervoor gekozen om Kenneth Paal en Kingsley Ehizibue erin te doen om eventueel een uitbraak te kunnen forceren. AZ koos voor een 4-1-2-1-2-opstelling met Guus Til en Jonas Svensson centraal op het middenveld en dan als aanvallers Bjørn Johnsen, Oussama Idrissi en Albert Guðmundsson. AZ liet Adam Maher op de bank beginnen.

AZ startte veel sterker dan AZ en dat was al snel zichtbaar toen de 1-0 viel; Thomas Ouwejan gaf een bal op Idrissi en die kon nadat ze even heen en weer hadden gespeeld de bal nog net langs doelman Mickey van der Hart schuiven. AZ probeerde daarna met Til en Ricardo van Rhijn een 2-0 te forceren maar daar kwam het niet van, in plaats daarvan werd de gelijkmaker erin geschoven door Van Crooij na een schrijnende defensieve actie achterin door onder meer Ron Vlaar. Ook Marco Bizot had geen antwoord meer op het sterke schot van PEC.

AZ probeerde in de tweede helft alsnog een voorsprong te forceren met Mats Seuntjens en Maher maar dat wilde nog niet vlotten. Seuntjens had het moeilijk in de spits en bij AZ zag je echt dat er een doelpuntenmaker werd gemist in de naam van Myron Boadu.

Maar een sterke wedstrijd van Til werd uiteindelijk beloond met een goal van de jonge middenvelder; de bal kwam bij Van der Hart uit die hem niet kon wegwerken en toen was het voor Til een rollertje op twee meter die niemand meer kon missen en hij faalde niet. PEC kreeg haast maar zag dat de tijd langzaam weg tikte, er kwamen zelfs nog wat opstootjes met wat gele kaarten tot gevolg. Uiteindelijk kwam de 2-2 er wel via Zian Flemming die de bal er hard in kon koppen na een fraaie voorzet vanaf de flank, een geweldige assist ook van Van Duinen.

Bij beide partijen was er nog even hoop op een derde maar dat gebeurde niet en dus gingen beide clubs met één punt naar huis, iets waar ze allebei weinig aan zullen hebben.

