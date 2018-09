Ajax rekende zaterdagavond met 2-0 af tegen Fortuna Sittard, waar de score pas in de tweede helft werd geopend door de Amsterdammers.

Matthijs de Ligt kritisch: 'Het had zoveel makkelijker gekund'

Waar het volgens De Ligt een stuk makkelijker had gekund voor de Amsterdammers. 'We maken het onszelf moeilijk, dat is de les van vandaag', zei De Ligt, die ook aangaf geen last meer te hebben van zijn knieblessure. 'In de eerste helft kwamen we er een paar keer goed door, maar het stopte bij de zestien. Dat was het manco. We wilden allemaal de beslissende pass geven, maar hadden niet het overzicht om soms de simpele dingen te doen. Dan houd je Fortuna in de wedstrijd.'

Dinsdag treft Ajax het Duitse Bayern Munchen, waar het dan toch echt anders voor de dag moet komen, 'We moeten dit goed analyseren. In de laatste fase moet je samenspelen om kansen te creëren. Daaraan moeten we werken. Elke wedstrijd is anders. Je kan tegen Fortuna matig spelen en tegen Bayern goed. We weten wat we kunnen en moeten met vertrouwen spelen. Dat hebben we vandaag bij vlagen gedaan, maar soms ook niet.'

Ten Hag baalde dat Ajax niet zuiniger omging met de kansen die het kreeg, 'In het eerste uur stond het goed. Daarna ging Fortuna wat meer naar voren en opportunistischer spelen. Wij moeten dat beter uitspelen. Fortuna kreeg wat kansen, maar wij kregen onvoorstelbaar veel ruimtes waar we te weinig mee deden.'

Maar een echte reden van de slordigheid kon Ten Hag niet verklaren, 'Soms is het de vorm van de dag. In de rust hebben we er nog de nadruk op gelegd. Wel toevallig dat de goal meteen daarna wel viel. Het is altijd lekker dat een wissel meteen scoort. We gunnen het Kasper allemaal enorm. Dit moet de motivatie voor hem zijn om de volgende stappen te zetten. Hij heeft wedstrijdritme nodig om echt in die topvorm te raken.'

Daar waar Ajax met 2-0 won, ging Bayern vrijdagavond al onderuit bij Hertha BSC met dezelfde cijfers, 'Het is niet zo makkelijk om rond Europese wedstrijden de focus te behouden. Je moet wel, wil je in de competitie een rol van betekenis spelen. Je merkte bij ons ook in de slotfase dat de spelers merkten dat de wedstrijd binnen was en dat er een grote wedstrijd aankwam. Toch moeten we er iets consequenter in zijn, want als Fortuna de aansluitingstreffer had gemaakt, was het weer spannend.'

