KNVB Beker tweede ronde: PSV tegen RKC, Ajax treft Go Ahead en Feyenoord ADO

Zaterdagavond is er in het programma De Eretribune geloot voor de tweede ronde van de KNVB beker, waar de resultaten hieronder te zien zijn.

Zo treft landskampioen PSV het RKC uit Waalwijk in eigen huis, Feyenoord krijgt ADO Den Haag in de Kuip op visite terwijl Ajax eerste divisionist Go Ahead Eagles heeft geloot voor de tweede ronde.

Hieronder het totale overzicht:

🏆 | Dit is de loting voor de tweede ronde van de #TOTOKNVBBeker. pic.twitter.com/OUU56cIoxs — KNVB (@KNVB) 29 september 2018

