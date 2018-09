Voor de derde keer op rij moest FC Barcelona puntverlies slikken dit seizoen, tegen Atletic Bilbao kwam het niet verder dan 1-1.

Vervolg: Barcelona loopt tegen derde averij van het seizoen op tegen Bilbao

FC Barcelona trainer Valverde gaf Sergio Busquets en Lionel Messi rust voor het duel, waardoor de Catalanen veel risico namen. Messi werd gespaard voor het Champions League duel met Tottenham komende week, waar Valverde het volgende over losliet: 'Dat is absoluut mijn verantwoordelijkheid. We hebben vier wedstrijden in tien dagen en ik dacht dat ik Leo en Busquets daarom rust moet geven met het oog op woensdag. Ik wist dat het een riskante beslissing was, maar als het goed was gegaan had niemand me ernaar gevraagd.'

Na al twee puntenmorsingen was het opmerkelijk te noemen dat Messi zaterdag opnieuw rust kreeg, 'We hebben een moeilijke week, omdat we onze doelstellingen niet hebben behaald. Maar er zijn dingen die we kunnen verbeteren, vooral in aanvallend opzicht', erkende de trainer van Barça, die het opnam voor de bekritiseerde Gerard Piqué. 'Hij is een erg belangrijke speler voor ons.'

Het gemis van Messi was goed voelbaar, waar ploeggenoot Suarez aangaf dat de ploeg niet afhankelijk mag zijn van alleen de Argentijn, 'Hij is de beste van de wereld, maar we kunnen Leo niet alles laten oplossen. We hebben veel spelers met kwaliteit en we hadden al moeten voorstaan, voordat hij en Busquets het veld inkwamen', aldus Suárez, die toegaf dat de recente reeks zorgen baart. 'Dat lijkt me duidelijk. We moeten bij onszelf te rade gaan.'

'In de eerste helft hadden we al diverse kansen om op voorsprong te komen. Na de 1-0 kregen we het moeilijk, maar we hadden zeker kunnen winnen,' aldus Messi zelf. Messi kreeg na afloop van het duel zelfs nog een gele kaart na kritiek op de leiding, 'We moeten vooral de rust bewaren, het seizoen is pas net begonnen en is nog lang', vervolgde de Argentijn, die zich aansloot bij de woorden van Suárez. 'Barça is nog nooit afhankelijk geweest van één speler.'

Barcelona loopt tegen derde averij van het seizoen op tegen Bilbao

Een korte samenvatting: Voor de derde keer op rij moest FC Barcelona puntverlies slikken dit seizoen, tegen Atletic Bilbao kwam het niet verder dan 1-1..