Ajax neemt het zaterdagavond op in Sittard tegen Fortuna Sittard met Matthijs de Ligt weer in de basis. Na de 3-0 nederlaag van vorige week zondag tegen PSV is Ajax uit op eerherstel, terwijl Fortuna weer eens een zege wil pakken en dan ook na vandaag weer richting het linker rijtje wil klimmen.

Vervolg: Dolberg belangrijk voor Ajax in duel met Sittard

Bij Ajax werd er gestart in een soort 4-3-3 wat op sommige momenten veel weg had van een 4-2-3-1. Fortuna besloot in een neutrale 4-3-3 te starten met verdedigende backs en niet al teveel opkomende middenvelders. Bij Sittard werd er echt gewacht op een kans en dan kwamen er af en toe spelers mee maar voor de rest werd Ajax echt onder druk gezet met redelijk verdedigend spel. Ajax-trainer Erik ten Hag speelde gewoon weer ‘des Ajax’ en ging met keihard druk zetten en aanvallend spel in de aanval tegen Fortuna.

Ajax begon in de eerste helft matig en als er een aanval was ging deze vaak via David Neres of Dušan Tadić. Ajax ging er echt vol in maar diverse doelpogingen mochten niet baten voor de Amsterdamse club. Ajax had veel meer balbezit dan Fortuna en ook een fors aantal schoten. Fortuna liet Ajax hun gang gaan en hoopte de schade in te perken maar Ajax kwam helemaal niet tot scoren in de eerste helft. Net voor rust was vooral Hakim Ziyech nog dichtbij een goal maar ook dat mocht niet lukken.

In de tweede helft was Ajax direct stukken beter en dat betaalde zich uit door een snelle goal van de Deense aanvaller Kasper Dolberg, de speler liep goed diep en een pass van Tadić kwam goed aan, Dolberg kon vervolgens de bal zo achter doelman Alexei Koselev schuiven. Zowel Ajax als Fortuna Sittard hadden daarna diverse kansen en Andrija Novakovich probeerde het voor de thuisploeg nog maar dat wilde niet lukken. Ook Dolberg probeerde een tweede te maken maar dat stak de verdediging een stokje voor.

Laat in de tweede helft ging Fortuna over op een iets meer terughoudende speelwijze vanwege de blessure van belangrijke schakel Lisandro Semedo. De ploeg schakelde over naar een 4-3-1-2-opstelling en hoopte door het twee spitsen-systeem én een schaduwspits Ajax uit de tent te kunnen lokken. Bij Ajax bleef ondertussen Tadić de belangrijkste schakel en ook Daley Blind kwam met diverse goede passes goed tot zijn recht.

Met nog een kwartier te gaan is daar een gevaarlijke uitbraak van Fortuna maar is het André Onana die Ajax in de wedstrijd houdt. Even later is het weer Onana die Ajax op een 1-0 voorsprong houdt, het was dus nog even billenknijpen voor de Ajax-fans. Hakim Ziyech werd even later goed gelanceerd door een pass van Dolberg en de middenvelder kon met een goed geplaatst schot de 2-0 voor Ajax maken en daarmee was het gedaan met de thuisploeg. Net voor het einde werd er zelfs nog even geschorst toen Nicolás Tagliafico een aansteker naar zijn hoofd kreeg maar dit had verder geen gevolgen, het spel lag hoogstens een halve minuut stil en het bleef bij een 0-2 uitzege voor Ajax.

