Vervolg: Van Bommel tevreden na winst op NAC: Spelers een 8,5

''Welk cijfer ik mijn ploeg zou geven? Een 8,5. Waarom? Op basis van werklust, karakter, inzet en geloof,' begon het gesprek met FOX Sports. De ruststand van 0-0 na bijna geen enkele kans te hebben gecreered, liet Van Bommel weten: ''Het is vaak moeilijk om geduld te hebben. Op de juiste momenten moet je de juiste keuzes maken. Dat ging twee of drie keer niet goed in de eerste helft.'

In de tweede helft werden de spelers van NAC vermoeider, waardoor het makkelijker werd voor PSV. 'Maar na de 0-1 hadden we geluk, met die kans van Mitchell te Vrede. Op het laatst speelden we het goed uit.'

Het ongelukkige moment van Viergever is Van Bommel ook niet ontgaan, 'Volgens mij kreeg hij de bal niet rechtstreeks op zijn arm.' Ook nam Van Bommel het op voor Pereiro, die een ongelukkig duel speelde, 'Ik houd van vastigheid, van spelers die superbetrouwbaar zijn. Maar hij heeft de kwaliteit om in één keer een wedstrijd te beslissen. We kunnen echter ook doorschakelen als hij niet in de wedstrijd zit.'

De onrustige week deed NAC niet veel goeds, waar trainer V.d Gaag liet weten: 'Er had meer ingezeten, hier kunnen we iets mee. We hebben laten zien wel kwaliteiten te hebben. Alleen moeten we dit wel altijd brengen.'

Een korte samenvatting: PSV trainer Mark van Bommel was na afloop van het gewonnen duel in NAC complimenteus naar zijn ploeg, al vond hij wel dat de handsbal een negatief effect had kunnen opleveren..