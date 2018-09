Borussia Dortmund is de nieuwe koploper van de Duitse Bundesliga, op bezoek bij Leverkusen kwam de ploeg knap terug van een 2-0 achterstand.

Vervolg: Dortmund nieuwe koploper na 2-4 zege op Leverkusen

De ploeg van La Favre wist een 2-0 achterstand knap om te buigen tot een 2-4 zege, waardoor het in ieder geval voor een week de nieuwe koploper van de Duitse Bundesliga is. Dit door het eerdere verlies van Bayern tegen Hertha BSC van vrijdagavond.

Waar Dortmund midweeks met maarliefst 7-0 over Nurnberg heenwalste, ging met vertrouwen naar Leverkusen, de ploeg die de competitie niet goed begon met drie nederlagen. Al ging het voor Leverkusen tegen Dortmund in het begin goed, waar Mitchell Weiser de openingstreffer voor zijn rekenining nam.

Jonathan Tah zorgde voor de 2-0 ruststand en Leverkusen leek op rozen te zitten. Na rust ging het beter lopen bij Dortmund, waar Reus leek raak te schieten uit een volley, was het Jacob Bruun Larsen die de rebound benutte en de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam.

Een pijlsnelle counter zorgde amper 4 minuten later voor de gelijkmaker door de net ingevallen Jadon Sancho. Maar daarmee was de koek nog niet op en ging Dortmund in de slotfase door, het was Paco Alcácer die een rappe aanval mocht belonen met een doelpunt en dus de voorsprong, waar Paco Alcácer nogmaals raak schoot diep in blessuretijd betekende de overwinning de koppositie voor Dortmund.

Dortmund tankt hiermee vertrouwen voor het Champions League duel tegen AS Monaco van aankomende week.

