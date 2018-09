Viergever: Was geen hands, alleen ongelukkig moment

Na afloop van het duel tussen PSV en NAC ging het vooral over de handsbal van Nick Viergever en de niet gegeven strafschop hiervoor.

De bal kwam op de arm van Nick Viergever terecht, die hem zo leek met de arm omhoog weg probeert te slaan. Arbiter Higler en de VAR vonden het niet nodig om hier een strafschop voor te geven, wat tot grote frustratie leidde bij de spelers van NAC.

''Hij stuiterde verkeerd, de bal ging ongelukkig tegen mijn hand aan. Of ik er voordeel bij had? Ik weet niet of de bal anders bij Mitchell te Vrede was gekomen. Het was ongelukkig en onbewust en daarom werd er geen strafschop gegeven,' laat Viergever weten in gesprek met FOX Sports.

PSV aanvoerder Luuk de Jong stond er dicht bovenop, ''Voor dat soort dingen kun je geen strafschop geven', oordeelde de aanvoerder, die erkende dat PSV het lastig had in Breda. 'Het was een zware pot, NAC knokte voor elke meter. Uiteindelijk hebben we weinig weggegeven en zo slecht speelden we ook weer niet.'

Het geduld van Viergever was de doorslaggevende factor, ''In de eerste helft leden we veel onnodig balverlies en maakten we verkeerde keuzes. Na rust viel de 1-0 snel, maar konden we niet echt doordrukken. Het was een moeilijke overwinning.'

