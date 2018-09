PSV ploetert zich naar winst in Breda in traditioneel lastig uitduel

NAC Breda speelde in eigen huis zaterdagavond tegen de nummer één PSV. PSV-trainer Mark van Bommel hoopte op dezelfde uitslag tegen Ajax; 3-0. Aan de andere kant was Mitchell van der Gaag al blij als zijn club met één punt naar huis zou gaan.

PSV trad aan in de vertrouwde 4-3-3 met voorin Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Hirving Lozano. Bij NAC werd er gekozen voor een voorhoede bestaande uit Gervane Kastaneer, Mitchell te Vrede, Mikhail Rosheuvel en Robert Mühren in een soort 4-2-3-1. NAC stond heel compact opgesteld en loerde vaak op de counter om PSV uit de tent te lokken, de Eindhovenaren speelde erg aanvallend en Van der Gaag hoopte daar gebruik van te kunnen maken.

Toch had PSV het de knap lastig tegenover NAC, in de eerste helft waren er aan beide kanten mooie kansen maar kwamen beide partijen niet tot scoren. Zo had Bergwijn wat kansen en aan de andere kant zagen we kansen van Te Vrede en Kastaneer.

In de tweede helft had PSV er duidelijk meer zin in, de club speelde beter voetbal en zal dan ook wat nieuwe tactieken hebben doorgekregen van meestertacticus Van Bommel. De nieuwe tactiek pakte direct goed uit toen De Jong helemaal vrijstond en goed werd aangespeeld bij een diepe bal, de aanvaller kon de bal er letterlijk inglijden en daardoor zette hij zijn club op een 1-0 voorsprong.

Daarna ging het aan beide kanten weer minder, PSV werd vastgezet en NAC had wat schoten op doel die weinig tot niets voorstelden. Daardoor was het voor de kijkers geen erg interessante wedstrijd. Later in de tweede helft raakte Anouar Kali nog de lat vanuit een afstandsschot maar Jeroen Zoet schrok daar niet genoeg van. In de blessuretijd maakte Donyell Malen een einde aan de hoop van NAC toen Bergwijn met een mooie actie Malen aan kon spelen. PSV wint dus met 2-0 uit bij NAC en hoeft zich dus nergens zorgen over te maken.

