Eerste puntverlies Liverpool na tweede keer tegen Chelsea

Chelsea en Liverpool namen het wederom tegen elkaar op na de Carabao Cup waar Chelsea aan het langste eind trok. Beide clubs gingen tot het uiterste in de Premier League om te strijden voor de eerste plek in de Engelse titanenstrijd.

Chelsea en Liverpool traden aan in een 4-3-3-opstelling. Liverpool-trainer Jürgen Klopp koos voor Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah voorin en Georginio Wijnaldum weer op het middenveld. Maurizio Sarri gaf de voorkeur weer eens aan Mateo Kovačić en koos in de aanval voor Olivier Giroud en de vertrouwde Belg Eden Hazard.

En de wedstrijd ging erg gelijk op, beide clubs stonden op het middenveld ijzersterk maar met iets minder dan een half uur op de klok was daar toch echt de geweldenaar Hazard met een hele mooie individuele actie, hij wimpelde daarmee de verdediging van Liverpool af en kon gemakkelijk achter doelman Alisson Becker schieten.

Lang leek het ook nog 2-0 te worden in de eerste helft omdat Sarri’s offensief goed leek te werken tegen Klopp’s tactieken. Toch kwam die tweede er voor de rust niet. Liverpool begon in de tweede helft een counterattack en die leek best goed te werken, helaas voor spelers als Salah stond daar rots in de branding Antonio Rüdiger die The Blues meermaals uit de brand hielp. Chelsea en Liverpool zochten allebei in de tweede helft nog naar een doelpunt. Bij Chelsea werden onder meer Álvaro Morata en Victor Moses nog gebracht om een slotoffensief eruit te slepen en bij de tegenstander vielen Naby Keïta en Xherdan Shaqiri goed in. Eerstgenoemde had net voor het einde van de wedstrijd nog een goed schot in zijn schoenen maar hij leek weg te glijden, waardoor de kans op een 1-1 verloren ging. Klopp hoopte met Daniel Sturridge nog een late 1-1 eruit te slepen en die 1-1 kwam er ook en uitgerekend Sturridge scoorde de gelijkmaker met een magistraal afstandsschot.

Chelsea hoopte nog op een hele late 2-1 maar dat mocht niet meer baten, beide topclubs dus maar één punt en voor Manchester City was dat een ideaal scenario, die club behoort nu weer bij het toprijtje in de Premier League door deze remise.

