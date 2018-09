Op de vroege zaterdagmiddag namen de grote clubs Manchester United en West Ham United het tegen elkaar op in de Premier League. Het elftal van Manuel Pellegrini lijkt de crisis weer te boven en West Ham zet de weg naar boven in.

Vervolg: Man. United krijgt opnieuw klap na verlies tegen West Ham

Het team van Portugees José Mourinho zit echter na de ruzie met Paul Pogba in een vrije val en in de Premier League én in de beker – waar Derby County de club uitschakelde na penalty’s – gaat het bedroevend met de club. Mourinho koos weer voor veel vertrouwde namen en hoopte te kunnen winnen van het thuisteam wat in een goede vorm verkeert door Marko Arnautovic en Andriy Yarmolenko.

En die goede vorm van West Ham werd doorgezet tegen Manchester. Binnen vijf minuten had Felipe Anderson voor David de Gea de bal in zijn voeten door een perfecte pass van Pablo Zabaleta. Anderson kon met een schitterende hakbal iedereen verbazen en iedereen in het Olympisch Stadion in Londen wist niet wat ze zagen.

Mourinho, die direct daarna aan een megatirade begon, zag zijn ploeg eigenlijk na de 1-0 alleen maar slechter gaan spelen. Romelu Lukaku en Pogba hadden wat kansen maar daar kwam niets uit. Mourinho schold zich helemaal kapot langs de zijlijn en dat zal ook niet geholpen hebben. Toen er een nieuwe doelpoging kwam, kwam de bal via Victor Lindelöf toch nog in het net bij De Gea. In de rust dus 2-0 voor West Ham.

In de tweede helft deed Marcus Rashford nog wat terug door op dezelfde manier als Anderson een fraaie hakbal te scoren en even leek de comeback van Manchester compleet door diverse doelpogingen. Maar net na de 2-1 werd er knullig uitverdedigd en kon Arnautovic tekenen voor de zege; 3-1. Invallers Fred en Mata konden niets meer betekenen voor United terwijl Rashford als invaller wel nog voor een doelpunt kon zorgen.

Drie verliespartijen dus nu al na zeven speelrondes voor Manchester. De top lijkt ver weg.

Man. United krijgt opnieuw klap na verlies tegen West Ham

Een korte samenvatting: Op de vroege zaterdagmiddag namen de grote clubs Manchester United en West Ham United het tegen elkaar op in de Premier League. Het elftal van Manuel Pellegrini lijkt de crisis weer te boven en West Ham zet de weg naar boven in..