Flinke domper FC Twente, Wout Brama valt lang weg

Een fikse tegenvaller voor FC TWente, wat Wout Brama een lange tijd kwijt lijkt te zijn.

In het bekerduel tegen FC Groningen kreeg Brama een tik te verwerken, maar speelde het duel wel uit. Naderhand werd er een MRI scan gemaakt en staat de knie van Brama in een brace. .

'Toen de dokter vertelde dat ik de buitenband van mijn rechterknie ingescheurd heb, schrok ik echt. Het was een pittige tackle, ik had ook wel wat last, maar dit is wat erger dan ik verwacht had,' aldus Brama op de clubwebsite. .

'Wanneer je rekening houdt met een verrekking en er misschien één of twee wedstrijden uit bent, dan is dit een bittere pil.' De 32-jarige middenvelder baalt dan ook enorm, 'Dat je er zo lang uit bent en het team en de club niet kunt helpen is echt kloten.'

