FC Volendam ontslaat trainer Salden

FC Volendam heeft trainer Misha Salden ontslagen, meldt de club via de kanalen. De trainer boekte geen goede resultaten.

Salden behaalde drie punten uit zeven wedstrijden en daarom heeft de club besloten de trainer te ontslaan. Het is dan ook het eerste ontslag in de Keuken Kampioen Divisie van dit seizoen. Volendam staat op dit moment negentiende in de divisie.

Salden's positie stond al geruime tijd onder druk, zijn positie is nu dus vrijgekomen.

