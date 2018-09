Dennis Johnsen komt nog niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste, Ajax trainer Ten Hag is van mening dat Dennis Johnsen nog beter kan en moet.

Vervolg: Ten Hag: Dennis Johnsen is er nog lang niet

'We hebben veel talenten bij Ajax en dus ben je ze continu aan het beoordelen. Dat zijn momentopnames,' liet Ten Hag vrijdag weten in het perspraatje voor aanvang van het weekendduel met Fortuna Sittard. Vorig weekend ging Ajax met 0-3 onderuit bij rivaal PSV, waar het midweeks zichzelf wist te herstellen tegen de amateurs van HVV Ter Werve in het bekertoernooi.

'Hij zat er dit keer niet bij en dat betekent dat andere spelers in onze ogen beter functioneren. Maar dat hoeft op de lange termijn niets te betekenen. Het ligt aan hem.' Johnsen heeft volgens Ten Hag geen problemen, maar moet zich wel beter gaan ontwikkelen, 'Maar hij moet beter gaan spelen, zich beter gaan ontwikkelen. Het is te wisselvallig. Bij Helmond Sport tegen Jong Ajax was hij heel goed, maar een wedstrijd later was het heel matig. Dat hij talent heeft is duidelijk, maar nogmaals: we hebben heel veel spelers. Dennis moet regelmatiger laten zien dat hij een bijdrage levert en rendement heeft.'

Ruim een jaar geleden werd Johnsen voor 2 miljoen euro overgenomen van SC Heerenveen.

Ten Hag: Dennis Johnsen is er nog lang niet

Een korte samenvatting: Dennis Johnsen komt nog niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste, Ajax trainer Ten Hag is van mening dat Dennis Johnsen nog beter kan en moet..