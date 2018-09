NAC ontsloeg vrijdag twee directeuren, waar de crisissiuatie heert bij de club uit Breda. Trainer Mitchell van der Gaag baalt van de situatie.

Vervolg: V.d Gaag baalt van situatie bij NAC: En dat in aanloop naar PSV

Door de aanhoudende resultaten in de Eredivisie en de uitschakeling deze week in de KNVB beker, besloot NAC vrijdag beide directeuren op non actief te zetten. 'Het is heel onwerkelijk allemaal. Ik ben net drie maanden bezig hier..,' aldus een teleurgestelde coach van NAC.

'Ik ben zelf kritisch genoeg, maar dit lost niks op: op de korte termijn zéker niet. Dat heb ik ook gezegd. Ik heb mijn mening gegeven en verder kan ik weinig doen,' gaat de coach verder. 'Ik heb ook met de ervaren jongens apart gezeten om het erover te hebben. Kijk, wij zijn allemaal gehaald door Hans, en ze hebben het erover dat hij geen kwaliteit heeft gehaald. Dat zijn wij dus. Dat besef is er heus wel..'

De supporters maakte de situatie nog ondragelijker, al vindt V.d Gaag het vreem dat niet hij moet vertrekken maar wel beide directeuren. 'Ik ben ook verantwoordelijk. Ik zie wel mogelijkheden om het nog om te draaien en zal altijd doorgaan en nooit opgeven.'

V.d Gaag baalt van situatie bij NAC: En dat in aanloop naar PSV

Een korte samenvatting: NAC ontsloeg vrijdag twee directeuren, waar de crisissiuatie heert bij de club uit Breda. Trainer Mitchell van der Gaag baalt van de situatie..