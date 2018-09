Een Amerikaanse vrouw heeft Cristiano Ronaldo beschuldigt van verkrachting in 2009. De Portugees van Juventus zou destijds de boel hebben geprobeerd te sussen met een som geld, Ronaldo’s management ontkent alle aantijgingen.

De vrouw in kwestie beweert een som van maar liefst 325.000 euro te hebben gekregen om de zaak te vergeten en er nooit meer over te beginnen. Toch doet ze nu, samen met Football Leaks, een boekje open. Football Leaks zou een mail in handen hebben gekregen waarin een mogelijke verkrachting bevestigt wordt door de speler zelf. Ronaldo zou ook hebben gezegd dat hij niet begreep waar dit kleine deel van zijn persoonlijkheid vandaan kwam. Natuurlijk zijn deze citaten niet bevestigd.

Diverse media hebben Ronaldo benaderd, de speler gaat er niet al teveel op in maar ontkent alle beschuldigingen.

Zaak uit 2009 lekt uit: Ronaldo beschuldigt van verkrachting

