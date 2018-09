NAC Breda heeft technisch directeur Hans Smulders op non-actief gezet en algemeen directeur Justin Goetzee gaat daarin mee.

Vervolg: NAC stuurt Smulders en Goetzee direct weg

Waar de lokale media het eerder al bevestigde, heeft NAC het vrijdag ook via de officiele kanalen naar buiten gebracht. Smulders lag al weken onder vuur bij NAC na de tegenvallende resultaten, en na de uitschakeling in het KNVB bekertoernooi was de maat vol.

Met Smulders wordt een financiele vergoeding getroffen om zo het contract af te kopen, Gotzee zal zijn werkzaamheden doorzetten totdat er een geschikte vervanger voor hem is gevonden. 'Hij verklaart zich solidair aan zijn collega in wie hij tot de laatste dag een onbegrensd vertrouwen had en aan wie hij zijn lot had verbonden,' aldus BN De Stem.

Onder het leiding van dit duo is in 2009 de steiging ingezet en is er een positief bedrijfsresultaat geboekt. Ook promoveerde de ploeg naar de Eredivisie. Dit seizoen is het echter dweilen met de kraan open en heeft de club ingegrepen.

NAC stuurt Smulders en Goetzee direct weg

Een korte samenvatting: NAC Breda heeft technisch directeur Hans Smulders op non-actief gezet en algemeen directeur Justin Goetzee gaat daarin mee..