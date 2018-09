Labyad: Ik vertrek niet in de winter bij Ajax

Voor Zakaria Labyad duurt het allemaal te lang, de nieuwkomer bij Ajax kende in het bekertoernooi tegen Ter Werve pas zijn eerste basisplaats.

'Als je kijkt naar de laatste tijd, heb ik heel weinig gespeeld. Eigenlijk bijna niks,' laat Labyad weten na afloop in gesprek met FOX Sports. 'Of ik gebaald heb? Ja, absoluut. Het is en blijft moeilijk als je niet speelt. Ik train hard en probeer iedere dag mijn best te doen om de trainer te overtuigen. Hopelijk krijg ik op een dag mijn kans.'

Voor Labyad was het duel in de beker zijn zesde duel al (pas een keer als basisspeler). 'Ik heb punten waar ik aan moet werken, maar dat houd ik tussen mij en de technische staf. Ik voel me goed en fit. Of ik spijt heb? Nee, absoluut niet. Ik ben 25, weet onderhand wel hoe de voetbalwereld in elkaar zit en ga geen domme dingen roepen. Nee, ik wil niet in de winterstop al weg. Ajax is een fantastisch grote club, de sfeer zit er goed in, we spelen goed en daar wil ik onderdeel van uitmaken.'

